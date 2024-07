Morata, prime parole da giocatore del Milan e doppio ringraziamento

" Adli , non ci conosciamo ancora ma hai fatto un bellissimo gesto. Grazie, ci vediamo presto". Così, attraverso una storia su Instagram, Alvaro Morata ha ringraziato il suo nuovo compagno di squadra al Milan per avergli ceduto la maglia numero 7 . Nel giorno dell'annuncio ufficiale del trasferimento del capitano della nazionale spagnola dall' Atletico Madrid al club rossonero, è arrivato questo messaggio speciale. Ma non solo.

Morata e il messaggio da brividi per Koke

Morata ha condiviso tutti i contenuti attraverso cui il Milan ha celebrato il suo arrivo e si è congedato dai Colchoneros con una tripla dedica: "Grazie a voi, lavoratori del club e i tifosi. Siete l’anima di questa società. E grazie soprattutto a te Koke per avermi aiutato sempre, in ogni momento e per tutto. Tu sei l’Atletico Madrid. Mi mancherai fratello". Nessun ringraziamento diretto alla sua ex società, che lo ha salutato in maniera altrettanto fredda.