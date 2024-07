Florenzi shock: esce in lacrime dopo l'infortunio al ginocchio. Milan in ansia

Paura e preoccupazione per Alessandro Florenzi , vittima di uno scontro con Erling Braut Haaland nel corso del primo tempo di Manchester City-Milan , amichevole giocata negli Stati Uniti nell'ambito del Soccer Champions Tour 2024 . L'ex Roma è uscito in lacrime dal terreno di gioco.

Infortunio Florenzi, Milan in ansia: cosa è successo

A pochi minuti dall'intervallo di Manchester City-Milan, Alessandro Florenzi è andato a contrasto con Haaland, su un tentativo di tiro del centravanti norvegese. Ad avere la peggio è stato proprio il laterale rossonero, che non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca. Forte contusione al ginocchio destro per l'ex Roma, sostituito al 40' da Pobega. Florenzi è uscito dal campo dolorante con una borsa del ghiaccio applicata sull'arto interessato, supportato dallo staff medico di Paulo Fonseca, che ha provato subito a consolarlo. L'esterno del Milan è poi uscito dalla zona mista dello Yankee Stadium con l'ausilio di una golf car, non riuscendo a camminare. In attesa degli esami strumentali, che chiariranno l'entità dell'infortunio, tanta paura per il calciatore romano, che anni fa ha riportato per ben due volte la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Milan, indicazioni positive contro il Manchester City

Al di là della vittoria finale, arrivano risposte importanti per Paulo Fonseca, al primo vero test della stagione, dopo la sgambata contro il Rapid Vienna. Di fronte, c'era un avversario del calibro del Manchester City di Pep Guardiola, sconfitto 3-2 grazie alla doppietta di Colombo e alla rete nel finale di Nasti, su assist di Saelemaekers. Per i Citizens, a segno anche Haaland, in apertura di match. Inutile ai fini del risultato il gol di McAtee, che ha realizzato il momentaneo 2-2. Grande entusiasmo allo Yankee Stadium, con tantissimi tifosi del Milan presenti, anche per salutare il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic.