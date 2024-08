Milan, furia Fonseca: "Impossibile vincere difendendo così”

Paulo Fonseca non ha usato giri di parole in conferenza stampa dopo la sconfitta (2-1) del suo Milan al Tardini contro il Parma: "Sono deluso. È difficile spiegare il nostro atteggiamento difensivo. È chiaro che abbiamo un problema difensivo. È impossibile vincere difendendo così. Per il Parma è stato fin troppo semplice quando attaccava. Non mi rivolgo solo ai difensori, parlo a tutta la squadra per come ha difeso collettivamente e individualmente. Mi assumo la responsabilità di ciò che fa la squadra, ma dobbiamo riconoscere questi problemi difensivi".