Parma-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: Theo non c'è, Leao impreciso

Fonseca (all.) 4 Si doveva vedere un Milan diverso da quello di Pioli. Infatti: a Parma si è visto un Milan peggiore. Fase difensiva inesistente, poche idee in attacco. Un punto dopo due giornate: è già crisi.

Maignan 6

Vede passare chiunque dalle sue parti: stavolta non può andare oltre i miracoli. Molto attento sulle palle lunghe del Parma.

Calabria 4,5

Pronti via e si fa imbucare in velocità da Valeri: solo il primo di tanti duelli persi. È l’anello debole di una difesa già debole di suo.

Emerson Royal (21’ st) 5

Si presenta con una sgroppata interessante, poi anche lui cade nel loop negativo degli svarioni difensivi.

Tomori 5

Costretto a correre kilometri all’indietro: è nel suo, ma così esposti è difficile per tutti.

Pavlovic 6,5

Due volte vicino al gol di testa, prodigioso su Man e Mihaila lanciati a rete. È l’unico realmente concentrato tra i suoi.

T. Hernandez 4,5

Non rincorre Man sull’1-0 del Parma e non sfonda in attacco. Superficiale nella testa e pesante nelle gambe. Theo non c’è e se non c’è lui è molto probabile che non ci sia neanche il Milan.