Leao, gestaccio contro i tifosi del Milan. Poi sui social: "Non è contro la Curva Sud"

LECCE - Rafa Leao sbotta e finisce nella bufera. L'attaccante portoghese del Milan, protagonista in negativo, insieme ai compagni di squadra, nel match perso ieri 2-1 sul campo del Parma , ha avuto un vistoso sfogo in campo, dopo il momentaneo pareggio rossonero di Pulisic nella ripresa, su assist dello stesso Leao. Il portoghese, dopo il gol al 66', si è fermato sotto il settore ospiti, dove c'erano i tifosi del Milan, dapprima indicando verso un punto preciso , poi portandosi il dito sulla bocca, facendo il gesto come a zittire il pubblico che parlava troppo. Nel corso del match, quando la squadra di Fonseca era sotto 1-0 per il gol di Man al 2', Leao ha evidentemente sentito qualcosa che non ha gradito e così è sbottato.

La spiegazione di Leao

Oggi, a mente fredda, Leao ha voluto fare chiarezza con un lungo messaggio sulle proprie storie Instagram: "Il gesto non è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud , perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veri tifosi che ci accompagnano nei momenti difficili. Il gesto è andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo, nessun giocatore del Milan entra in campo per giocare male apposta . Onoriamo questa maglia dall'inizio alla fine di ogni partita. Continuerò a rischiare come ho sempre rischiato, questo è ciò che mi rende diverso, non cambierò il mio modo di giocare perché ho rischiato, la partita di ieri è passata, ora è il momento di concentrarmi sulla prossima battaglia. Curva Sud, sempre con voi".