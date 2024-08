Milan, processo a Fonseca: senza una svolta immediata…

MILANO - I due passi falsi del Milan hanno fatto scattare lo stato d’emergenza a Milanello e per l’occasione ha fatto visita al centro sportivo il proprietario del club Gerry Cardinale , già presente in Italia per altri impegni programmati. Ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti c’è stato un lungo incontro tra l’imprenditore americano e tutta la dirigenza. Insieme a Ibrahimovic, Furlani e Moncada, il numero uno del club ha fatto il punto sul momento difficile della squadra con il tecnico Paulo Fonseca , con lo scopo di comprendere le problematiche e superare l’avvio complesso in serie A. E’ stata ribadita la fiducia, un segnale di vicinanza al tecnico portoghese, ma l’allenatore e tutta la squadra dovranno dare di più, contribuire con uno sforzo a uscire dal guado.

Milan sotto esame

Un avvio così difficile risale al 2011, quando i rossoneri ottennero in due partite gli stessi punti che ha attualmente in classifica. Ma più che le sconfitte, sotto esame è finito il modo di giocare di Fonseca e un’identità tattica che per ora non si è vista. Il primo problema da risolvere riguarda l’assetto difensivo e la capacità della squadra a saper difendere. Non solo i difensori, ma tutta la squadra deve essere mentalmente preparata a dover fare uno sforzo in più per difendere. Il Milan sta viaggiando con la media di due gol subiti a partita e fino ad ora non ha ancora incontrato nessuna big. Il dato potrebbe peggiorare e per questo a Milanello si sta correndo ai ripari.

Milan, crisi tattica

La squadra sia con il Torino che contro il Parma ha lasciato praterie per i contropiedi degli avversari. La difesa alta, quasi a centrocampo, ha permesso agli attaccanti rapidi dei ducali di presentarsi puntualmente davanti a Maignan. Un assetto tattico troppo spregiudicato e che non ha portato risultati. Nello specifico il possesso palla sembra davvero sterile, mentre il pressing in fase offensiva porta la squadra a sbilanciarsi e lasciare voragini indietro. Fonseca in questi giorni dovrà preparare la trasferta di Roma contro la Lazio e potrebbe apportare modifiche dal punto di vista tattico. Oltre al 4-2-3-1, usato nel corso di tutta l’estate, il Diavolo potrebbe passare ad un 4-3-3 più compatto, ma c’è sempre bisogno della disponibilità del gruppo per qualsiasi idea nuova.

Milan, una squadra senza leader

Ed ecco che si arriva ad un altro tema importante: i leader dei rossoneri devono assumersi maggiori responsabilità. Theo Hernandez che passeggia in campo in occasione dei due gol subiti a Parma è la fotografia del momento. Leão che non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, Calabria e Loftus-Cheek in difficoltà, sono tutti elementi d’analisi a Milanello. Ma anche i giocatori devono alzare il livello per uscire dalla crisi e sono attesi da una reazione immediata contro la Lazio.