Di Canio furioso con Theo e Leao in diretta tv: "Attaccateli al muro!"

In casa Milan continua a far discutere quanto accaduto durante il cooling break nell'ultima sfida contro la Lazio. Al minuto 73, sul punteggio di 2-2, l'arbitro concede un minuto di riposo e Paulo Fonseca ne approfitta per dare indicazioni ai suoi giocatori. Ci sono tutti, tranne Theo Hernandez e Leao, lasciati fuori dai titolari, che restano nella parte opposta del campo facendo scoppiare la polemica.