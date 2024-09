Capello durissimo con Theo Hernandez e Leao: "Io avrei reagito così..."

Capello durissimo: "È una mancanza di rispetto"

Fonseca e lo stesso Theo Hernandez hanno provato a spiegare l'accaduto, ma l'analisi si Fabio Capello è stata comunque durissima. L'ex tecnico non si è risparmiato parlando dei due rossoneri: "Sai, come fanno i bambini: non vengo… Il capriccio di due bambini, io da allenatore non l’avrei presa bene, soprattutto per la mancanza di rispetto degli altri, perché tu consideri gli altri non degni di giocare, tutti sono importanti, si parla sempre di gruppo e di squadra e se tu fai questo gesto significa io devo giocare sempre e voi fare le riserve. Io ho sempre fatto questo discorso, quando è successo questo, alla prima riunione che facevamo dicevo: “Tu devi andare in panchina, o in tribuna perché lui non vuole essere sostituito…”