Leao, risposta fuori luogo a Di Canio sui social: cosa è successo

Milan, Leao risponde a Di Canio sui social

Dopo l'episodio che ha visto protagonisti Rafael Leao e Theo Hernandez durante il cooling break del secondo tempo di Lazio-Milan, Paolo Di Canio si è scagliato duramente contro i due giocatori rossoneri: "Ai miei tempi li avrebbero attaccati al muro coi cazzottoni." Il portoghese e il francese, che all'Olimpico non erano partiti titolari, non si sono avvicinati alla panchina di Fonseca per rinfrescarsi e ascoltare le indicazioni dell'allenatore. Un atteggiamento che ha subito scatenato le polemiche, tra cui quella dell'opinionista di Sky Sport, che non ha usato mezzi termini per descrivere la sua irritazione.