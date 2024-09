Milan, l'Under 15 vince il Torneo Scudetto. E non è l'unica novità

Il Milan ha appena vinto il Torneo Scudetto con l’Under 15 , prestigiosa competizione che ogni anno mette a confronto le più importanti società professionistiche di categoria, ma la pausa ha fatto emergere altri aspetti interessanti che confermano l’ottimo lavoro che sta svolgendo il responsabile del Settore Giovanile rossonero Vincenzo Vergine . Mentre i ragazzi di Lorenzo Cresta si guadagnano i complimenti sui social del Club per aver battuto a Pescara la Fiorentina in finale, infatti, le Nazionali beneficiano degli sforzi di altri loro colleghi.

Milan, tutti i risultati del settore giovanile

. Il Milan produce tantissimo per il lavoro dei tecnici azzurri, dall’inizio di questa stagione tra under 16 e under 20 sono stati 20 i ragazzi convocati in Nazionale e alcuni di loro sono stati protagonisti con gol come Comotto con l’Under 17 di Favo e Diego Sia con l’Under 19 che ha da poco realizzato una rete contro l’Inghilterra e la Germania. Al Vismara, dove si allenano i giovani rossoneri, si formano talenti e la triangolazione tra Prima Squadra, Milan Futuro e Primavera è destinata ad accelerare questo interessante processo.