Capello scioccato dal Milan: "Mi sento affossato". Poi l'attacco alla squadra

E' un Fabio Capello furioso quello che è apparso davanti alle telecamere Sky per commentare la brutta sconfitta del Milan di Paulo Fonseca contro il Liverpool all'esordio stagionale in Champions League: "Mi sento affossato e demoralizzato stasera avendo visto questo Milan incapace di reagire", ha detto l'ex tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport. "Il Liverpool ha giocato a un’altra velocità. I giocatori rossoneri quando avevano la palla tra i piedi non riuscivano a fare tre passaggi. I due centrali non hanno avuto il coraggio di fare un passaggio o di condurre un’azione da dietro, senza coraggio non si va da nessuna parte. Giocano tutti ma non c’è nessun leader. Può essere Abraham il leader di questa squadra? E’ l’unico che ha provato a scuotere i suoi ed è appena arrivato. Stasera avevano un solo giocatore che poteva mettere in difficoltà il Liverpool ed era Leao e la prima palla gliel’hanno data dopo 20 minuti. Ma come si fa? Per tutta la partita non è stato mai servito se non all’ultimo secondo quando il risultato era ormai andato. Vi dico la verità, ho molta poca fiducia in questo Milan", ha concluso Capello.