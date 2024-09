Boban e il duro confronto in diretta tv con Fonseca: "Rispetta le opinioni? Ci mancherebbe..."

Zvonimir Boban prima, Fabio Capello poi. Lo studio di Sky Sport non è stato tenero con il tecnico del Milan Paulo Fonseca, intervenuto dopo il ko contro il Liverpool in Champions League. L'allenatore, visibilmente deluso dopo la brutta sconfitta all'esordio stagionale in Champions e i fischi di San Siro dopo il triplice fischio è stato incalzato dalle domande delle due ex colonne rossonere in studio, visibilmente deluse dalla prestazione della squadra in campo. Il primo a parlare è stato Capello, che in precedenza era stato molto duro nella sua analisi post match: "Si parlava di dettagli ma i due gol presi su calcio d’angolo sono stati in fotocopia. Avevi preparato una marcatura a zona per fermare una squadra che è fortissima di testa? Non hai pensato a un cambio dopo il primo gol subito?", la legittima domanda di Capello in studio. La risposta elegante e pacata di Fonseca evidentemente non ha soddisfatto l'ex tecnico rossonero che ha ribattuto immediatamente: "Lei parla di marcatura individuale si calci da fermo ma evidentemente questa marcatura non si è vista".