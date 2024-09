Bertolucci, il clamoroso attacco al Milan di Fonseca: “Non c’è traccia…”

ROMA - A Paolo Bertolucci, ex giocatore di tennis e attuale opinionista televisivo, non è proprio andata giù la prestazione del Milan contro il Liverpool. Con un tweet, dopo la sconfitta dei rossoneri per 3-1 nella prima partita stagionale di Champions League, ha messo nel mirino tutti. Il messaggio di Bertolucci è diretto e intriso di malinconia per il glorioso passato della squadra rossonera: "Al momento resta il nome insieme ai colori sociali. Per il resto del mio Milan non c’è traccia". Questo commento riflette una critica profonda alla prestazione del Milan e, in modo più ampio, al declino della squadra rispetto agli anni di dominio in Europa. Bertolucci, che nonostante il suo legame con il tennis ha sempre manifestato una grande passione per il calcio e il Milan, si è fatto portavoce di quel sentimento di delusione e nostalgia che molti tifosi rossoneri hanno provato dopo la partita.