Ibrahimovic a colloquio con Fonseca e il Milan: cosa si sono detti

MILANO - Chi comanda, si deve far vedere. E Zlatan Ibrahimovic , fresco delle dichiarazioni del pre Milan-Liverpool , ha deciso di tener fede a uno dei suoi compiti principali. Ieri, infatti, il Senior Advisor di RedBird per l'AC Milan, si è intrattenuto a Milanello per seguire di persona l'allenamento della squadra a tre giorni dal derby contro l'Inter.

Ibrahimovic, conversazioni con Theo, Maignan e Reijnders

Presentatosi attorno alle 11 presso il Centro Sportivo di Carnago (VA), Ibrahimovic ha atteso i calciatori e lo staff tecnico all'uscita degli spogliatoi. Non ha tenuto un vero e proprio discorso alla squadra pre-seduta, nonostante questa sia poi iniziata con qualche minuto di ritardo rispetto alla scaletta prevista, ma ha preferito fermarsi privatamente con alcuni singoli componenti. In particolare, lo svedese ha dialogato con Theo Hernandez, Mike Maignan e Tijjani Reijnders, tra le figure più importanti nello spogliatoio rossonero.

Ibrahimovic a colloquio con Fonseca

Lo svedese ha parlato anche con Paulo Fonseca. Le voci delle ultime ore sono abbastanza nette su quella che potrebbe essere la scelta del Milan da domenica in poi, ma c'è una partita delicatissima da preparare e in panchina - con ogni probabilità - siederà ancora il tecnico portoghese. E il Milan non può permettersi di darla vinta in partenza all'Inter, più di quanto la carta e i valori attuali già non indichino. Ed ecco spiegato perché serviva dare supporto all'allenatore, soprattutto in questi giorni. Ibrahimovic lo ha fatto. Una foto da Milanello li mostra sorridenti nel momento del saluto. Non una conferma di prolungamento del rapporto professionale, certo, ma un'indicazione di stand-by: come se (quasi) tutto, in qualche modo, fosse già deciso, ma che ci si deve dare una sorta di “tregua”, poiché c'è ancora bisogno di star con la testa sul presente. Almeno per chi sarà in campo.

Ibrahimovic decide dopo il derby

Ibrahimovic ha poi pranzato assieme a tutta la squadra, altra occasione per dialogare con i presenti in un contesto un po’ più conviviale e sereno. Dopo i pasti, lo svedese ha lasciato il Centro Sportivo di Carnago, intrattenendosi con i tifosi milanisti fuori dai cancelli. Il patto è, dunque, servito: fino a domenica sera (calcio d'inizio del derby previsto alle 20:45) non ci saranno scossoni. Poi ogni decisione verrà presa con Zlatan Ibrahimovic, ovviamente, in prima linea. Come fa chi comanda.