Fonseca dopo Inter-Milan: "Futuro? Non sento e non guardo". E su Abraham...

Milan, le parole di Fonseca

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Vittoria importante, in primis perchè era il derby e poi per il momento che stavamo passando. I giocatori hanno giocato con coraggio e hanno meritato di vincere. Non ricordo nell'ultimo periodo un'altra squadra che ha messo in difficoltà l'Inter in difficoltà come noi oggi. Futuro? Per me non cambia niente, non vedo e non sento".

"Abraham ha fatto un grande lavoro"

Fonseca continua: "L'importante per me è vedere i giocatori convinti delle nostre idee. La prossima settimana sarà da affrontare con fiducia, oggi la vittoria è dei giocatori. Non è cambiato nulla, abbiamo giocato con la stessa struttura tattica di sempre, ho cambiato solo i giocatori. Morata ed Abraham hanno fatto un grande lavoro".