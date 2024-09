Milan-Maignan: il rinnovo è più vicino

Proprio recentemente ha messo in mostra tutta la sua essenza nel derby , aiutando la difesa a tenere a bada gli attaccanti dell’ Inter e salvando la porta in un paio di circostanze. Spettacolare la parata sulla conclusione di Thuram, un intervento che ha tenuto i rossoneri in vita. Un giocatore cosi carismatico il Milan non vuole perderlo e per questo sta dialogando in modo costruttivo con i rappresentanti di Maignan per l'accordo finale. I problemi fisici sono una costante ma il francese spera di gestirli insieme allo staff di Milanello, dove qualcosa è cambiato anche nella preparazione. Un lavoro certosino che Maignan sta facendo da qualche settimana per evitare di incappare periodicamente in problemi muscolari.

Le proposte

Anche Mike sembra più convinto del passato. Nei mesi scorsi ci sono state proposte di alcune società straniere che però non si sono mai tradotte in offerte ufficiali. Il Chelsea ha fatto più di un sondaggio, anche il Bayern Monaco si è messo in contatto con i rappresentanti di Maignan, ma alla fine il francese non ha mai spinto per andare via. Sta bene al Milan e presto potrebbe prolungare la sua permanenza in rossonero. La società di via Aldo Rossi è stata chiara in tal senso, per una partenza servivano proposte concrete di oltre 80 milioni di euro, una cifra che probabilmente ha allontanato eventuali acquirenti.