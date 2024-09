Theo Hernandez beccato in diretta: frase volgare urlata ai tifosi dell'Inter

È diventato virale sui social un video in cui è stato ripreso Theo Hernandez che urla una frase offensiva verso la curva dell'Inter . Negli ultimi anni la rivalità tra le squadre milanesi sta diventando più accesa che mai e anche gli stessi giocatori si sono resi spesso protagonisti di duri sfottò. L'ultima stracittadina si è conclusa con la vittoria del Milan firmata Matteo Gabbia dopo sei successi dell'altra sponda.

Inter-Milan, la frase urlata di Theo Hernandez

Theo Hernandez non ha saputo contenersi e a fine partita è stato rispreso dalle telecamere mentre urla qualcosa rivolto ai tifosi avversari. L'audio non si comprende, ma il labiale incastra il francese che sembra dire: "Chup****ela, pezzi di m***a". Parole poco lusinghiere per il 19 del Milan.