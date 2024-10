Milan, Fonseca: "Morata gioca". Poi la previsione sullo scudetto

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, il Milan torna in campo. Domenica alle 20:45 i rossoneri saranno impegnati al Franchi contro la Fiorentina . Fonseca ha presentato la partita in conferenza stampa.

Milan, la conferenza di Fonseca

Queste le sue parole: "Non abbiamo vinto a Leverkusen e il gruppo è deluso e arrabbiato. Ho buone sensazioni, la squadra ha lavorato molto bene. Giocare a Firenze è sempre difficile, lo è tradizionalmente per il Milan ma siamo pronti per fare una buona partita e vogliamo vincere. Morata sta bene e domani giocherà. Pavlovic? È importante avere stabilità in difesa. Gabbia e Tomori hanno fatto delle bellissime partite. Lui deve continuare a lavorare, perché avrà delle opportunità. I due centrali stanno facendo bene ed è importante continuare così". E sulla convocazione di Gabbia in Nazionale: "Io sono l'allenatore del Milan e non voglio influenzare Spalletti, ma penso che abbia fatto la scelta giusta. Gabbia è in un grande momento. Io sono molto soddisfatto. Se c'è qualcuno qui che merita, è proprio Gabbia".

Fonseca e la previsione sullo scudetto

Fonseca ha poi fatto una previsione sullo scudetto: "C'è tanto da giocare e ci sono tante squadre forti, che vogliono il nostro stesso obiettivo. Ovvio che il Napoli abbia il vantaggio di non avere le coppe europee. Hanno un allenatore molto forte e una squadra molto forte. Non gli sto creando pressione, perché è la verità: il Napoli è un grandissimo candidato allo scudetto".