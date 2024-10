Il Milan viaggia in Bmw: consegnati 26 modelli della Xm

Il Milan viaggia in Bmw. Sono state consegnati ai calciatori e al management del club rossonero, ventisei modelli della XM, il suv ibrido Bmw. Una vettura creata per celebrare il cinquantesimo anniversario del brand nel 2022. Con i suoi 653 cavalli, la Bmw XM è perfettamente in linea con il dinamismo, la sportività e la ricerca della prestazione che accomunano AC Milan e Bmw.

Un evento indimenticabile

Le due società hanno unito le forze per creare un evento indimenticabile. Le vetture, considerate un top di gamma, sono state consegnate ai campioni del Milan in una scenografia mozzafiato: un hangar di Milano Prime Malpensa, trasformato per l’occasione in un set cinematografico con una scenografia potente: un jet privato, le 26 auto schierate intorno a un tappeto rosso e i giocatori accolti all’auto designata da alcuni tifosi e amici del brand. La consegna delle vetture è diventata un appuntamento unico e irrinunciabile nel calendario delle attività delle due società. Lo scorso anno era stata scelta la cornice dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano con l’iconico cavallo di Leonardo Da Vinci.