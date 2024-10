Nuova vita per Ibrahimovic: vuole salire sul ring come pugile!

Nuova vita per Zlatan Ibrahimovic ? Il dirigente svedese, oggi Senior Advisor di Red Bird, vanta un passato nelle arti marziali e non è escluso che possa tornare sul ring . Dall'Inghilterra, spingono per un accordo tra l'ex attaccante del Milan e la Misfits Boxing , la nuova frontiera delle arti marziali miste per cercare il puro spettacolo.

Ibrahimovic corteggiato dalla Misfits Boxing: nuova vita sul ring?

Ibra e la possibilità di partecipare all'attesissimo evento di crossover boxing. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva del Sun, Ibrahimovic avrebbe parlato in questi giorni proprio con Mams Taylor, numero uno della Misfits Boxing, per poter indossare i guantoni sul ring in un futuro non troppo lontano. A confermarlo, peraltro, è stato lo stesso Taylor: "Ho cercato di convincere Zlatan e lui può combattere - ha dichiarato al SunSport -. Sono un buon amico del suo manager e ci siamo sentiti via FaceTime, tutti e tre. È stato davvero bello perché ha visto molti incontri di Misfits e l'ha seguito. Era un kickboxer, e sarebbe un buon avversario. Ci sono anche altri nomi minori, che comunque sono molto rispettati e sarebbero interessati", ha aggiunto il boss di Misfits.