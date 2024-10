Capello e l'aneddoto su Ibrahimovic: "Gli feci vedere una cassetta di Van Basten e poi..."

Capello su Ibrahimovic: "Gli feci vedere una cassetta di Van Basten"

Fortissimo tecnicamente, ma poco concreto in zona gol. Il primo Ibrahimovic era questo, pur essendo dotato di una straordinaria struttura fisica e una classe cristallina. Fabio Capello, che ne comprese subito le incredibili potenzialità, arrivò a consigliargli di osservare con attenzione i movimenti di Marco Van Basten con la maglia del Milan e della Nazionale olandese: "Io mi ricordo che feci fare una cassetta di Van Basten per Ibrahimovic, che gli feci vedere e gli dissi: “Guarda che cosa ha fatto questo signore qua, questo maestro del gol. Tu hai le qualità tecniche per poterlo fare, cerca di guardare e imparare da lui".

Un compleanno speciale per Marco Van Basten, che supera oggi la soglia dei 60 anni: "Van Basten era capace a fare tutto, - ha sottolineato Capello a Sky Sport - un giocatore che è giusto vedere come si fa a vedere e segnare in tutti i modi. Carattere difficile? Io ho avuto un bellissimo rapporto con lui quando arrivai al Milan e l’ho sempre lasciato libero di muoversi come meglio voleva in campo. Marco è stato un giocatore che faceva vedere la sua personalità in campo e fuori. Un giocatore con enorme carattere".