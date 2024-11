Moviola Monza-Milan, Bondo su Theo: l'errore è netto, tante perplessità

Pronti-via, subito l'episodio più discusso del match che ha fatto imbestialire il Monza. Mota Carvalho al 7' del primo tempo trova il gol del vantaggio (su sponda di Djuric), ma Feliciani annulla per un precedente fallo di Bondo su Theo Hernandez avvenuto sul contropiede dei biancorossi: la trattenuta è abbastanza leggera, ci sono tanti dubbi sull'intensità del contatto (il francese accentua), ma l'errore ancor più netto è sul tempismo del fischio, arrivato in ritardo per poter tornare indietro sulla decisione e valutare. Una scelta abbastanza controversa nella gestione totale dell'azione che fa il paio col gol annullato a Bergamo. Qualche minuto più tardi Daniel Maldini viene atterrato sul limite dell'area di rigore da Pulisic, il piede sinistro è fuori area, giusto fischiare la punizione.