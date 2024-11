Milan, Fonseca a sorpresa: "Abraham a Cagliari? No, con Leao giocherà Camarda"

Dopo la vittoria in Champions League contro il Real Madrid, il Milan si prepara a tornare in campionato, dove sfiderà in trasferta il Cagliari di Davide Nicola sabato 9 novembre alle 18:00. Paulo Fonseca in conferenza stampa ha dato vari spunti di formazione, dalle condizioni di Morata, infortunato dopo aver rimediato un trauma cranico: "Ha avuto uno scontro con Pavlovic: sta bene, ma non è pronto per giocare domani" a Leao, fino a Camarda, che giocherà la sua prima partita da titolare in Serie A.