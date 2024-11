Dove vedere Cagliari-Milan in tv? DAZN o Sky e orario

Prosegue la dodicesima giornata di Serie A, dopo la vittoria al Bernabeu in Champions League, il Milan torna in campo, sul campo del Cagliari. I rossoneri, con una partita in meno giocata (quella contro il Bologna) sono alla ricerca di continuità in campionato. I rossoblù, invece, di punti, dopo tre sconfitte consecutive. Grande attesa lato Milan per l'esordio di Camarda dal primo minuto.