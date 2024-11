Moncada: "Questo Milan ha una magia incredibile. Fonseca? Siamo a novembre..."

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN in vista del big match contro la Juventus, in programma a San Siro e valido per la tredicesima giornata di Serie A: "Sono sicuro che questa squadra abbia una magia incredibile. Abbiamo sofferto nelle prime partite però l’abbiamo visto nei grandi match, siamo qua e siamo presenti. Contro Inter e Real Madrid abbiamo visto veramente un bel Milan. Dobbiamo tenere sempre alta la concentrazione come in queste partite e quello sulla concentrazione è un altro lavoro, più mentale.”