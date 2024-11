Fonseca: "Anche io avrei fischiato, ma il Milan è ancora da scudetto"

Fonseca: "Non abbiamo rischiato l'ultima giocata"

L'allenatore dei rossoneri ha poi aggiunto: "La squadra ha avuto troppo rispetto per la Juventus e la Juve ha avuto troppo rispetto per noi. La Juventus difende molto bene. Non è facile avere opportunità contro una squadra come la Juve. Quando abbiamo l’opportunità dobbiamo rischiare l’ultima giocata. Abbiamo giocatori per fare l’uno contro uno, capaci di non sbagliare l’ultimo passaggio. Col Napoli abbiamo perso ma abbiamo avuto tante opportunità. Difensivamente abbiamo fatto bene. La Juve ha fatto quattro gol all’Inter. Non va dimenticato".

Fonseca: "Tante partite, tanti punti, credo allo scudetto"

Fonseca ha poi concluso: "Credo ancora allo Scudetto? So che per le altre persone sembra difficile, ma io continuo a crederci. Ci sono tante partite da giocare, tanti punti a disposizione. Io continuo a crederci".