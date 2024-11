Milan, Fonseca carica Leao: "Meglio in campo che in panchina"

MILANO - Dopo la vittoria in Champions League sul campo dello Slovan Bratislava, Paulo Fonseca cerca risposte dal Milan anche in campionato. I rossoneri affronteranno l'Empoli (sabato 30 novembre alle ore 18:00) per la quattordicesima giornata di campionato. Il tecnico portoghese si aspetta risposte da Leao: "Meglio averlo in campo che in panchina? Adesso sì. Gli allenatori hanno diverse strategie. Io ne ho usate due. Una non ha avuto risultati, l'altra mi sembra di sì. Sono molto soddisfatto della reazione di Rafa all'essere in panchina. Ha risposto con voglia e continuità. La squadra ha bisogno di questo Leao".