Ciclone Milan sul Sassuolo: ora il Diavolo è pronto per l'Atalanta

Milan, si avvicina la sfida all'Atalanta

Bergamo sarà un crocevia importante per le ambizioni rossonere di risalita in campionato, dove accusano dieci punti di distacco dal Napoli capolista, dovendo sempre recuperare la partita con il Bologna. In Champions League, invece, le tre vittorie consecutive hanno annacquato la delusione per le due sconfitte iniziali e vedono il Milan in piena corsa per entrare negli ottavi di finale. Sulla carta, Stella Rossa e Girona in casa, Dinamo Zagabria in trasferta alimentano le chances di qualificazione. Si vedrà. Intanto, la goleada di San Siro, dove i rossoneri non segnavano sei gol da sette anni, è il corroborante risultato che Fonseca desiderava per preparare nel modo migliore la sfida alla Dea. Venerdì al Gewiss si giocherà una partita tutta da vedere.