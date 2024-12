Arsenal, primo no per Leao: "Concentrato sul Milan"

Leao nel mirino dell'Arsenal

Rafa Leao sta vivendo un periodo positivo con il Milan. Gol in Champions League contro lo Slovan Bratislava, partita da titolare contro l'Empoli e quindi gol nel 6-1 rifilato al Sassuolo in Coppa Italia. Il rapporto con Fonseca sembra ripristinato dopo il periodo di panchine, e l'entourage del giocatore lo ha così definito concentrato sul club rossonero. Non è da escludere però che l'Arsenal, dopo il primo no ricevuto, possa ritornare sul giocatore se non già questo gennaio, al termine della stagione.