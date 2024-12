Morata si svela nel documentario: "Queste cose non le ho mai dette a nessuno"

"Racconterò cose che non ho mai detto"

È Morata ad annunciare l'uscita di questa lunga intervista: "Tra un mese o un mese e mezzo uscirà il mio documentario in cui racconto molte cose sulla mia vita che non ho mai raccontato prima. Sarò uno dei pochi atleti professionisti ad aprirsi così tanto. Non mi interessa se sarò giudicato per questo, perché aiuterà molti giovani".

"Spero di aiutare molte persone"

Durante l'intervista, Alvaro Morata ha riconosciuto che spesso è stato proprio lui il suo peggior nemico: "Ho passato gran parte della mia carriera a combattere contro me stesso, ne sono consapevole, come sono certo che proprio per questo ho dato appena il 50% di quel che avrei potuto dare. Spero che questo documentario possa aiutare molte persone".

"Parlare dei propri problemi non è debolezza"

Morata insiste soprattutto su un aspetto: "Non sei più debole o meno debole mentalmente per aver attraversato una depressione o momenti complicati, al contrario, sei molto più forte di altre persone che si vergognerebbero di raccontarlo".