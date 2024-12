Ibra, siparietto in diretta tv con Thiago Silva: "Mi hai portato via dal Milan"

Thiago Silva ritrova il Milan : il brasiliano nella giornata di ieri è tornato a Milanello per vedere da vicino la sua ex squadra insieme al suo ex compagno e amico Zlatan Ibrahimovic . I due si sono confrontati anche ai microfoni prima della sfida contro la Stella Rossa .

Ibra su Thiago Silva: "Sembrava me in difesa"

Queste le sue parole a Sky Sport: "Ci vorrebbe tanto un Thiago Silva al Milan. Quando giocavo con lui sembrava un Ibrahimovic in difesa. A lui non si può dire niente. Grande carriera e grande giocatore, gli ho detto di continuare fino a che sta bene. Sono contento che sia qua bene oggi e che abbia giocato con lui, anche se la prima volta mi ha portato via dal Milan [ride, ndr]".

La risposta di Thiago Silva

Thiago poi ha risposto: "Ibra è sempre stata una bravissima persona fuori e dentro al campo. Darà tanto al Milan, ha voglia di fare. Quando sono andato via dal Milan non sapevo di dover andare via. Dopo la partita contro il Novara c'è stato l'addio di Nesta e Inzaghi, ma io e Ibra non sapevamo che dovevamo andare via quindi non abbiamo parlato con i tifosi. Quando sono tornato a San Siro con il Chelsea ho provato una sensazione diversa. Io sono stato fortunato di essere venuto qui in una grandissima squadra, lavoravamo tanto con Allegri e Tassotti. Sono arrivato dal Brasile convinto di essere un grande giocatore, ma quando sono arrivato al Milan non ero più così tanto sicuro".