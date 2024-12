Fonseca, duro sfogo in diretta tv: "Non capisco la squadra, dobbiamo parlare..."

Quarta vittoria consecutiva per il Milan in Champions League: battuto anche lo Stella Rossa per 2-1 a San Siro . E ora la squadra di Fonseca ha il destino nelle proprie mani per entrare nelle prime otto ed evitare i playoff. Nonostante la vittoria però, l'allenatore dei rossoneri si è dimostrato visibilmente abbattuto in diretta tv.

Milan, le parole di Fonseca

Queste le sue parole a Sky Sport: "Sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato e non sono soddisfatto per la prestazione. Era importante però vincere, siamo in una buona posizione, ma sono così, difficile da cambiare. A volte sono stanco anche di lottare contro queste cose. Devo parlare e analizzare con la squadra. Non è una questione di tattica o tecnica, ma è l'atteggiamento: avere questa sensazione di non dare tutto in una partita così decisiva è la peggior sensazione che si possa avere. La nostra squadra è una montagna russa, oggi siamo bene e domani non lo so, è impressionante. Io lavoro tutti i giorni per conoscere sempre meglio la squadra e per fare bene, non so se della nostra squadra tutti possono dire questo. Avevamo l'obbligo di dare tutto oggi. Devono capire che questo non può succedere".