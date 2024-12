Fonseca e il durissimo sfogo con il Milan: con quali giocatori ce l’aveva

D Mai prima d'ora, l'allenatore del Milan era stato così duro, esplicito, diretto, massiccio nell'esprimersi pubblicamente contro l'atteggiamento di alcuni dei suoi calciatori. Il i periodi molto complicati, il Milan ne ha già vissuti diversi nell'ultima dozzina d'anni. Mai, però, ci si era confrontati con le tensioni vissute nelle ultime ore.Il messaggio lanciato da Fonseca al termine del match (vinto) contro la Stella Rossa non lascia spazio ad interpretazioni di alcun tipo: c'è qualcuno che a Milanello, a San Siro o dovunque il Milan metta piede, che non rema nella stessa direzione del tecnico e di quella della maggior parte della squadra.



Milan, i calciatori finiti nel mirino

Le accuse di Fonseca, dunque, non sono rivolte a tutta la rosa, ma a dei componenti specifici, i cui nomi non sono stati da lui - giustamente - meglio specificati. Rimettendo al loro posto tutti i pezzi del puzzle di questa stagione e raccogliendo gli indizi disseminati lungo il cammino tra luglio e dicembre, si possono ipotizzare i destinatari del mirino di Fonseca. In cima alla lista ci sarebbero - paradossalmente - i due capitani del Milan, Davide Calabria e Theo Hernandez. Il primo, scocciato dalle troppe panchine a favore di Emerson Royal, ha reagito negativamente al cambio di mercoledì, evitando la stretta di mano con Fonseca. Il secondo non dà più da tempo l'impressione di essere concentrato e settato per la causa rossonera; il suo atteggiamento, sia durante gli allenamenti che in partita, è sotto gli occhi di tutti. Non si sfugge. Così come non sfuggono i comportamenti di Tomori, relegato a riserva dopo anni da titolare inamovibile; la sceneggiata di Firenze con la palla consegnata ad Abraham sul rigore ha fatto traboccare il suo vaso, che ora esonda con l'incredibile ammonizione subita da diffidato mentre si riscaldava a bordo campo. Molto deludente anche il ritmo di Loftus-Cheek: l'inglese, ora infortunato, gioca molto, ma senza scosse, senza brio. Sarebbe anche lui nel mirino.



Fonseca, tempo di confronti con Ibrahimovic