Milan, non all’altezza del grande passato

Mai vista una festa così triste. E non solo perché vedere con i capelli bianchi i campioni di ieri, di quel Milan padrone del campo e del gioco (definizione di Arrigo Sacchi), capace di collezionare coppe e trofei portati in processione da un bel numero di glorie rossonere, fa sempre un certo effetto. E magari anche un pizzico di malinconia. Ma poi è il clima della serata di San Siro a infondere una tristezza infinita. E dev’essere questo timore a suggerire, probabilmente, al proprietario Gerry Cardinale di restarsene negli Usa per non fare i conti con una insoddisfazione diffusa che sta diventando disaffezione e che alla fine monta in un concerto di fischi e di improperi. Compare infatti uno striscione polemico pubblicato dalla curva sud, poi per qualche fischio appena inquadrano il faccione di Ibra, infine per la qualità calcistica discutibile offerta al cospetto di un Genoa semplicemente ordinato e razionale che sa difendere con disciplina quasi militare la sua metà campo e poi la sua area di rigore, è tutto meritato. Qualche applauso va ai due ragazzini schierati da Fonseca, Liberali e Jimenez. Lo spagnolo sembra più pronto perché ha personalità, coraggio e anche una cifra tecnica apprezzabile specie nella prima frazione a caccia di gloria e di un episodio col quale fotografare il suo evento personale. Liberali s’infila una volta in area, poi palleggia girando intorno al fortino genoano senza lasciare un segno fino alla sostituzione con Camarda, il terzo esponente di Milan futuro utilizzato in una serata che sembrerebbe segnare il passaggio da una generazione all’altra.