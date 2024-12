Milan, Fonseca in bilico: ora c’è la fatal Verona

MILANO - Gli esami non finiscono mai. Per Paulo Fonseca in modo particolare. Il tecnico rossonero, d’altronde, è sostanzialmente in bilico dal giorno in cui è stato annunciato, sia perché costretto a darsi credito davanti all’ampio scetticismo dei tifosi sia perché in difficoltà con i risultati in campionato dalla prima giornata. E, di conseguenza, ogni partita è un esame . Ogni partita è sotto pressione. Ogni partita, se non è da dentro o fuori, poco ci manca. La trasferta di Verona di domani è, di fatto, una di queste sfide qui.

Milan, ultima chiamata

La stretta è tutta sul Milan di Paulo Fonseca e pesa proprio sul capo dell’allenatore. I rossoneri non possono assolutamente permettersi di sbagliare ancora. In caso di ulteriori passi falsi al “Bentegodi”, la posizione dell’allenatore portoghese sarebbe più che mai a rischio. Inevitabilmente. Una eventuale altra sconfitta, senza che si veda un determinato tipo di spirito o qualche sparuto bagliore di speranza, non potrebbe certo passare in sordina. L’idea della dirigenza, al momento, resta quella di andare avanti con Fonseca: Ibrahimovic e Moncada supportano il tecnico e le sue strategie.

Milan, Cardinale e Furlani riflettono

Lo hanno fatto con le ultime dichiarazioni pubbliche e lo hanno fatto, a mo’ di precedente, anche con Pioli nella passata stagione. Si era sempre in questo periodo, a cavallo dell’ultima trasferta prima di Natale, e il Milan lasciava l’”Arechi” di Salerno con un negativo 2-2, nel quale si erano visti gli usuali infortuni in serie, un gioco molto zoppicante e una squadra poca avvezza ad esserlo realmente; Cardinale e Furlani, però, decisero di confermare il tecnico di Parma. Non è da escludere che la stessa strategia possa essere replicata anche con Fonseca, nonostante la classifica del Milan pianga anche solo rispetto a quella di un anno fa.

Milan, resta solo l’obiettivo minimo

Al Milan resta solo la qualificazione in Champions League come traguardo massimo. Arrivarci, però, non sarà semplice, soprattutto con la media punti attuale di 1,53 a partita. I rossoneri dovranno alzare sensibilmente i giri del motore. Negli ultimi cinque anni, la quota quarto posto è sempre stata abbastanza alta: 69 punti nella passata stagione (il Milan, nelle prossime 23 partite, dovrebbe conquistare 46 punti per una media di 2 punti a partita), 70 punti nel 2022-2023 e nel 2021-2022 (il Milan dovrebbe farne 47 per una media di 2 a gara) e 78 punti nelle stagioni 2020-2021 e 2019-2020 (il Milan dovrebbe farne 55 per una media Scudetto di 2,4 a partita). La situazione sarebbe leggermente più semplice con l’eventuale quinta classificata in Champions League.

Milan, idea Xavi per il futuro

Per Fonseca, la qualificazione in Champions League è l’unica strada nei confini italiani per sperare nella conferma anche nella prossima stagione. Anche se le voci già si rincorrono. In Spagna circola il rumor secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe in trattativa avanzata con Xavi Hernandez, ex allenatore del Barcellona attualmente senza panchina, da sempre estimatore del club rossonero e di Leão. L’idea Xavi, comunque, sarebbe percorribile solamente dalla prossima stagione e non nell’annata in corso. Per quest’ultima, d’altronde, c’è ancora Paulo Fonseca lì alla cattedra, pronto a battersi con l’ennesimo esame della sua avventura milanista.