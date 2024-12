Milan, Theo Hernandez a metà: ora dica cosa vuole fare

P

roviamo a fare un veloce viaggio intorno al caso. Cominciamo dalla questione contratto che è forse, in questo momento, la meno urgente di tutte. In estate, alla presentazione di Fonseca, Ibrahimovic non ebbe esitazione. “Lui e Maignan restano” assicurò. Erano i due più chiacchierati da siti e agenti per una improbabile cessione. Maignan uscì presto dai titoli, Theo rispose dal ritiro europeo della Francia “vedremo” come per far capire che avrebbe ascoltato offerte. Ecco allora il primo punto: non ne arrivarono. E dell’interesse del Bayern Monaco sventolato dai media nessuna traccia.. A Madrid (in occasione del viaggio Champions con il Real) ci fu un incontro con il suo agente rivisto a casa Milan lunedì scorso per discutere “di questioni fiscali” la spiegazione dell’agente Quilon, poco convincente naturalmente. Han parlato di cifre (richiesto lo stesso trattamento di Leao, 7 milioni; ndr) oltre che di regimi fiscali cambiati (non godrebbe più del decreto crescita) prima di ripetere in pubblico la volontà dell’interessato di “restare al Milan”. Nel privato Theo è in attesa del secondo figlio e il legame della sua compagna con radici a Milano confermano il progetto di fermarsi in rossonero. Di sicuro, specie durante la festa di lunedì scorso per i 125 anni, non lo hanno mai visto sorridere.