Taribo West: "Ero più forte di Maldini e Costacurta". La risposta di Billy è gelida

Taribo West, ex giocatore del Milan oggi pastore religioso, in un'intervista di qualche anno fa ha detto: "Ero un giocatore più forte sia di Paolo Maldini che di Alessandro Costacurta, ma il mister (Alberto Zaccheroni ndr.) puntava sempre su loro due. Chissà perché. Quando venni chiamato in causa da titolare, per l'infortunio di Maldini, giocai bene ed ottenni anche qualche elogio, ma qualcuno non era contento e alla fine fui messo di nuovo da parte". Per qualche motivo ignoto l'intervista è diventata virale in questi giorni e allora Billy Costacurta, ex bandiera del Milan e oggi commentatore per Sky, ha replicato.