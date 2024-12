Milan-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Milan-Roma , la sfida tra due squadre che sognavano un campionato con ben altre premesse e invece, oggi, sono costrette a rincorrere. A San Siro, tutto esaurito, con 5mila tifosi romanisti presenti, si sfidano la squadra di Fonseca e quella di Ranieri: il Milan deve vincere per mantenere saldo il suo allenatore, anche alla vigilia della Supercoppa, la Roma cerca i tre punti in trasferta dopo una vita per una classifica che, in caso di sconfitta, sarebbe davvero tanto brutta. Di seguito la cronaca dal prepartita al fischio finale.

Clima non facile per il Milan a San Siro, lo stadio contesta

Jimenez va via a Mancini, Koné costretto al fallo da giallo per fermarlo. Punizione dal limite dell'area per il Milan

20:41

Milan-Roma, le squadre stanno per entrare in campo

Stanno entrando in campo Milan e Roma, San Siro in questo momento è una bolgia

20:36

Milan-Roma, tra poco si inizia

Squadre che rientrano negli spogliatoi, ci siamo: alle 20:45 si gioca

20:25

Milan-Roma, le parole di Fonseca

"Dobbiamo migliorare nell'ultima scelta, in fase di non possesso penso che la squadra vada bene. La Roma gioca come molte squadre italiane, non ci sono squadre che hanno pazienza o vogliono tenere tanto la palla". Queste le parole a Dazn di Fonseca, che poi di Theo Hernandez ha detto: "È stato sempre uno dei capitani, la sua è una situazione normale, vogliamo motivarlo e recuperarlo perché abbiamo bisogno del miglior Theo e mi sembra che anche lui sia più motivato"

20:20

Le parole di Emerson Royal e Ranieri prima di Milan-Roma

Prima della partita le parole a Dazn di Emerson Royal: "La classifica non è quella che volevamo, ma ora pensiamo al presente, dobbiamo segnare di più, siamo un'ottima squadra, unita e pronta ad aiutarsi".

Queste, invece, quelle di Leo Paredes: "Oggi dobbiamo fare una buona partita e dare delle risposte. Loro a centrocampo sono forti e intelligenti, penso per questo giochi Pisilli"

20:16

Milan-Roma, le parole di Ranieri

Queste le parole di Ranieri prima di Milan-Roma: "Avremo delle opportunità, ce le avrà anche il Milan, vedremo chi riuscirà a sfruttarle. Vincere contro una grande squadra dà sempre qualcosa in più, ma noi dobbiamo guardare a lungo termine. Mi piace dare emozioni ai tifosi e le emozioni le dai costruendo azioni da gol. Giochiamo in velocità, in verticale. Ci sarà il momento in cui si dovrà tenere palla, ma l'idea è di giocare in verticale". Sulla panchina a Pellegrini Ranieri ha detto: "Non è contento, guai se lo fosse. È dispiaciuto ma è attaccato alla Roma e cerca sempre di fare il massimo".

20:04

Milan e Roma, a Dazn c'è il doppio ex Jeremy Menez

19:56

Finisce 2-2 tra Juve e Fiorentina

In attesa di Milan-Roma termina la partita dello Stadium tra Juve e Fiorentina: 2-2 il risultato finale

19:46

Roma, per Pellegrini quinta panchina di fila in campionato

Per il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, quinta partita di fila senza partire dall'inizio in campionato. Con Ranieri solo a Napoli, all'esordio, Pellegrini ha giocato dal primo minuto

19:44

Milan, il capitano è Theo Hernandez

Dopo le panchine delle ultime settimane, Theo Hernandez torna e Fonseca gli affida la fascia da titolare

19:34

+++ Milan, la formazione ufficiale +++

Questa la formazione ufficiale del Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata

19:33

+++ Roma, la formazione ufficiale +++

Questa la formazione ufficiale della Roma (3-5-2). Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk

19:27

Milan-Roma, dove vederla in tv

19:18

Milan-Roma, sold out a San Siro

Tutto esaurito a San Siro, settore ospiti compreso: 5mila i romanisti in trasferta

19:15

Milan con due diffidati, come funziona per la Supercoppa

Il Milan ha due giocatori diffidati: Emerson Royal e Fofana. In caso di ammonizione saranno squalificati in campionato e non in Supercoppa. Stessa cosa se dovesse arrivare un cartellino rosso

19:03

Milan-Roma, le probabili formazioni

19:02

Roma, Pisilli verso una maglia da titolare

La scelta di Ranieri sembra fatta: dovrebbe giocare Pisilli dal primo minuto con El Shaarawy pronto a subentrare

19:01

Milan-Roma, alle 20.45 il fischio d'inizio

Alle 20.45 a San Siro fischio d'inizio tra Milan e Roma