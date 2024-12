Milan e Roma non si fanno male: non bastano Reijnders e Dybala

Milan-Roma , la sfida tra due squadre che sognavano un campionato con ben altre premesse e invece, oggi, sono costrette a rincorrere. A San Siro, tutto esaurito, con 5mila tifosi romanisti presenti, si sfidano la squadra di Fonseca e quella di Ranieri: finisce 1-1 con i gol (bellissimi) di Reijnders e Dybala. Tanti gli errori, da una parte e dall'altra, tante anche le occasioni con i due portieri attentissimi e i giocatori che hanno fallito, soprattutto quelli della Roma, più di qualche concreta possibilità di vittoria. Di seguito la cronaca in tempo reale di un pareggio che non serve a nessuno, tantomeno a Paulo Fonseca, sempre più in bilico a pochi giorni dalla Supercoppa. Per Ranieri, invece, domenica prossima c'è il derby.

23:30

Svilar: "Meritavamo di più"

Svilar: "Meritavamo di più. Stiamo crescendo, facendo molto meglio e oggi meritavamo di più visto che abbiamo avuto tante opportunità. Cambierei il premio di migliore in campo con i tre punti". Gli fa eco Saelemaekers: "Pensiamo già alla prossima, qui mi sento come a casa, non so cosa succederà in futuro, ma mi fa piacere tornare qui. Dybala? Non me lo aspettavo, ma sa anche difendere bene, non ha più scuse per le prossime partite". Ride, il belga, diventato molto amico di Paulo

23:21

Roma, domani un giorno di riposo, martedì la ripresa

Domani la Roma di Ranieri riposerà, ripresa in vista del derby martedì

23:17

+++ Paulo Fonseca: "Mi sento solido sulla panchina del Milan" +++

Paulo Fonseca a Dazn parla del possibile esonero: "Nessun confronto acceso con Ibra, non posso commentare. Mi sento solido sulla panchina del Milan? Sì, perché no?"

23:10

Milan, parla Bennacer

Fonseca ancora non parla, per adesso si presenta davanti alle telecamere Bennacer: "Importante non aver perso, ma era una partita importante da vincere. Su Fonseca? Non ho visto il mister e nessuno alla fine della partita, non so cosa sia successo, noi pensiamo solo alla partita"

23:04

Tra poco Fonseca in diretta a Dazn

Tra poco a Dazn ci sarà Paulo Fonseca, in questo momento il portoghese appare sempre più lontano dal Milan.

22:55

Tra poco Ranieri in conferenza, c'è curiosità per il Milan

Nella Roma parlerà tra poco Claudio Ranieri, c'è curiosità per capire chi parlerà del Milan, se Fonseca, espulso, o il suo vice o la società

22:52

Menez: "Giusto il pareggio, mi aspettavo di più a livello offensivo"

Il francese ospite a Dazn: "Pareggio giusto, mi aspettavo di più a livello offensivo però"

22:42

+++ Milan-Roma 1-1 +++

Termina Milan-Roma: 1-1 a San Siro

22:41

93' Gabbia stende Shomurodov: è giallo

Shomurodov a campo aperto, Gabbia lo ferma e spende bene il fallo. È giallo

22:40

Milan, Fonseca a rischio

Nel frattempo si intensificano le voci secondo le quali Fonseca sarebbe a forte rischio, già da stasera. Sarebbe pronto Conceiçao

22:38

90' Via al recupero: 4 minuti

Via al recupero di Milan-Roma: 4 minuti. La Roma prova a vincerla ma il tiro di Dybala termina alto

22:36

88' Milan-Roma, quanti errori. Pellegrini calcia fuori davanti a Maignan

Milan-Roma, tanti errori da una parte e dall'altra. Partita divertente perché le squadre sono stanche e lunghe. Dybala manda in porta Pellegrini, ma il capitano pressato da Jimenez tira fuori

22:35

87' Traversa per Shomurodov, ma anche stavolta c'era fuorigioco

Punizione di Paredes, Shomurodov colpisce di testa la traversa ma Fabbri aveva fischiato per fuorigioco

22:33

86' Fuori Dovbyk e Morata, dentro Shomurodov e Camarda

Cambi per Milan e Roma: fuori le due punte centrali Dovbyk e Morata dentro Shomurodov e Camarda

22:31

83' Dybala e El Shaarawy vicini al gol

Pellegrini serve Dybala al limite dell'area, il sinistro dell'argentino è deviato in angolo ma la sensazione è che sarebbe andato dritto in porta. Poco dopo anche El Shaarawy impegna Maignan

22:30

81' Ammonito Reijnders

Ammonito Reijnder costretto a fermare Dybala tenendogli la maglia

22:27

78' Emerson Royal, tiro altissimo

Buono spunto di Abraham che serve Emerson Royal, ma il suo tiro termina altissimo

22:26

77' Pisilli fallisce il vantaggio, entra El Shaarawy

Grande occasione per Pisilli che non serve Saelemaekers a destra e prova a tirare d'esterno ma il suo tiro va fuori. Poco dopo il belga esce e Ranieri inserisce El Shaarawy

22:17

69' Dovbyk si divora il 2-1 ma era fuorigioco

Dovbyk davanti a Maignan da solo si divora il 2-1 ma l'arbitro fischia per fuorigioco. Nel frattempo ammonito anche Celik

22:15

66' Ammonito Paredes

Ammonito Paredes per un fallo su Morata. I giocatori del Milan chiedono il rosso, Paredes non la prende bene e litiga con Bennacer

22:12

64' Milan ancora pericoloso

Milan ancora pericoloso sull'asse Theo Hernandez-Bennacer, ma il tiro di quest'ultimo stavolta non crea particolari problemi a Svilar. Sulla ripartenza Dybala serve a sinistra Dovbyk ma l'ucraino perde il tempo e il Milan recupera il pallone

22:09

61' Entra Abraham per il Milan

Entra Abraham per Chukwueze nel Milan. L'ex Roma non era pronto per entrare, i crampi di Maignan gli hanno consentito di prepararsi al volo ed entrare

22:06

56' Si ferma Chukwueze, costretto a chiedere il cambio

Subito dopo il tiro si ferma Chukwueze: problema muscolare alla gamba sinistra, il nigeriano esce zoppicando e in lacrime tra gli applausi dello stadio

22:04

55' Roma in difficoltà, ci deve pensare ancora Svilar

Roma ancora in difficoltà: tiro di Chukwueze che Svilar è costretto a mettere ancora fuori. Il Milan attacca, spinge tanto a destra dove Saelemaekers soffre e al centro dove Pellegrini non è ancora entrato in partita

22:02

54' Bennacer pericoloso, pare Svilar

Sinistro velenoso dalla distanza di Bennacer, Svilar è attento e manda in angolo

22:00

52' Errore di Saelemaekers, salva tutto Paredes

Brutta palla persa da Saelemaekers, il pallone di Theo Hernandez sta per finire sui piedi di Morata ma Paredes in scivolata salva tutto. Il Milan spinge tanto in questo momento

21:57

48' Dovbyk tira, Maignan in angolo

Dovbyk solo, ma da posizione defilata, davanti a Maignan: il portiere chiude la porta e manda in angolo

21:53

+++ Via al secondo tempo di Milan-Roma +++

Via al secondo tempo di Milan-Roma

21:52

Per il Milan entra Bennacer

Cambio anche per il Milan: dentro Bennacer e fuori Terracciano

21:51

Due cambi per la Roma: dentro Celik e Pellegrini

Entrano Celik e Pellegrini, escono Hummels e Koné (i due ammoniti)

21:35

+++ Termina il primo tempo di Milan-Roma +++

Termina il primo tempo di Milan-Roma sul risultato di 1-1. Un primo tempo in cui è successo di tutto: gol (entrambi bellissimi), espulsioni (di Fonseca e del vice di Ranieri, Benetti), ammonizioni e proteste, oltre a una dura contestazione dei tifosi rossoneri nei confronti della società. Le due squadre hanno cercato il gol del vantaggio fino all'ultimo: cross velenoso dei rossoneri, ma Pisilli allontana e Dybala vedendo Maignan lontano dalla porta tenta l'eurogol ma il pallone finisce alto

21:33

La fotosequenza del gol di Dybala

21:32

45' Sono 2 i minuti di recupero

Sono due i minuti di recupero concessi da Fabbri

21:31

43' Espulso Fonseca e ammonito Morata

A Fabbri sembra sfuggire di mano la situazione: espulso Fonseca che uscendo si lascia scappare una brutta frase, poi ammonito anche Morata per protesta. LEGGI TUTTO QUI

21:30

42' Ammonito Theo Hernandez, San Siro chiede un rigore

Succede di tutto a San Siro: presunto contatto in area tra Pisilli e Reijnders, l'arbitro lascia correre, sulla successiva azione Theo Hernandez stende Dybala e viene ammonito

21:27

40' Ammonito Fonseca per proteste

Ammonito Fonseca per proteste: il tecnico protestava per un intervento pericoloso di Saelemaekers

21:22

35' Milan-Roma, inquadrato Ibra: quanti fischi

Inquadrato Ibra, bordata di fischi da San Siro

21:21

34' Super parata di Svilar su Theo, ma era fuorigioco

Super parata di Svilar su Theo Hernandez lanciato a rete, ma l'arbitro fischia per un fuorigioco precedente di Morata

21:18

30' Milan-Roma 1-1

Milan e Roma sono sull'1-1, in questo momento fase più tranquilla dopo il botta e risposta di qualche minuto fa. Nella Roma è salito in cattedra Dybala, il Milan pericoloso quando avanza, Reijnder prova di prima con il destro ma Svilar para facilmente

21:11

+++ 23' Pareggio della Roma con Dybala +++

Bellissimo pareggio della Roma con Dybala: passaggio verticale di Pisilli, Dovbyk di esterno serve l'argentino che, al volo, di destro, batte Maignan

21:07

20' Roma in bambola, il Milan spinge

La Roma in questo momento è completamente in bambola, il Milan capisce l'aria, prende fiducia e spinge. Mancini, soprattutto, appare molto in difficoltà

21:05

+++ Milan-Roma 0-1, gol di Reijnders al 15' +++

Passa in vantaggio il Milan al termine di una bella azione: Fofana per Morata, il pallone torna di nuovo a Fofana che serve Reijnders. L'olandese il piatto destro batte Svilar e porta in vantaggio il Milan

21:00

13' Ammonito anche Hummels

Ammonito anche Hummels per fallo su Theo Hernandez lanciato sulla trequarti. Gestione molto fiscale da parte di Fabbri che dopo neppure 15' ha già ammonito due romanisti

20:58

11' Roma, palo di Dovbyk

Bellissima azione della Roma in velocità, il pallone arriva a Dovbyk che di sinistro, solo davanti al portiere, un po' disturbato da Jimenez, colpisce il palo

20:53

5' Milan-Roma, punizione di Reijnders, para Svilar

Punizione ben calciata da Reijnders ma Svilar se la cava e para in due tempi

20:51

4' Ammonito Koné

Jimenez va via a Mancini, Koné costretto al fallo da giallo per fermarlo. Punizione dal limite dell'area per il Milan

20:51

4' Contestazione per il Milan a San Siro

Clima non facile per il Milan a San Siro, lo stadio contesta

20:50

3' Dybala col sinistro, para Maignan

Si fa vedere la Roma ma il sinistro di Dybala è debole e non fa paura al Milan

20:47

+++ Milan-Roma, si comincia +++

20:47

Milan-Roma, "cinque" con sorriso e abbraccio tra Dybala e Morata

Grandi amici, quasi fratelli, Paulo Dybala e Alvaro Morata: quando si sono dati il 5 hanno sorriso con affetto. Dybala e sua moglie Oriana sono i padrini di Bella, la quarta figlia di Alvaro Morata e Alice Campello