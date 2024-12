Milan, esonerato Fonseca: il comunicato ufficiale

L'ufficialità è arrivata: Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Questa la decisione del club rossonero dopo il pari per 1-1 contro la Roma, formalizzata adesso con un comunicato ufficiale. Al suo posto è atteso in giornata Sergio Conceiçao. Fonseca lascia il Milan dopo aver raccolto 27 punti in 17 partite di campionato, con la squadra all'ottavo posto.