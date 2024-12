Conceicao al Milan: esordio in famiglia contro il figlio Francisco in Supercoppa

Sergio Conceicao torna in Italia per la prima volta da allenatore. Ufficiale la firma con il Milan dopo l'esonero di Fonseca . Neanche il tempo di arrivare e l'allenatore portoghese deve subito pensare al suo esordio sulla panchina rossonera in una sfida speciale.

Juve-Milan, l'esordio speciale per la famiglia Conceicao

Speciale perché è pur sempre contro la Juventus in una semifinale. Le due si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia. Milan che scenderà in campo il 3 gennaio alle 20 ora italiana. Ancora più speciale perché Conceicao si troverà subito davanti il figlio Francisco. Arrivato in estate a Torino, è da subito diventato un punto fermo e a oggi uno dei più in forma della squadra di Thiago Motta.

Conceicao, padre e figlio al Porto

Sergio Conceicao ha allenato suo figlio per due stagioni al Porto: prima nella 20/21, poi il prestito biennale all'Ajax e poi di nuovo nella 23/24. Fu proprio l'ex Lazio a lanciarlo in prima squadra nel febbraio del 2021; prima l'esordio in campionato e pochi giorni dopo quello in Champions League proprio contro la Juventus. Sotto la guida del padre ha segnato 11 gol (con 13 assist) in 93 presenze in tutte le competizioni. Ora i due si rincontreranno, ma stavolta da avversari.