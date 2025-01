Supercoppa, la conferenza del tecnico del Milan Sergio Conceicao

RIYAD (Arabia Saudita) - Il Milan inizia un nuovo capitolo della sua gloriosa storia. A Riyad , nella semifinale della Supercoppa Italiana in programma venerdì sera contro la Juventus , farà il suo esordio sulla panchina rossonera il nuovo tecnico Sergio Conceicao . L’allenatore parlerà oggi in conferenza stampa insieme al portiere milanista Mike Maignan. Rivivi la diretta.

12:55

Supercoppa, la probabile formazione del Milan

Il nuovo tecnico Sergio Conceicao cambierà modulo rispetto al suo predecessore Paulo Fonseca: domani sera - nella semifinale contro la Juventus - i rossoneri dovrbbero scendere in campo con il 4-3-3, queste le probabili scelte iniziali: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez.

12:45

Supercoppa, un minuto di silenzio per commemorare Agroppi

La Figc, in una nota ufficiale ha comunicato che a partire dalle semifinali di Supercoppa italiana e per tutte le partite del weekend (compresi anticipi e posticipi di campionato) verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare la memoria di Aldo Agroppi, scomparso oggi all'età di ottant'anni.

12:30

Milan, doppio allenamento alla vigilia

Sergio Conceicao non perde tempo. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana, il nuovo allenatore del Milan ha fissato un doppio allenamento: la squadra si è già allenata questa mattina, e il fuori programma ha fatto slittare di qualche minuto la conferenza stampa del tecnico rossonero. Nel pomeriggio andrà in scena l'allenamento di rifinitura che servirà a risolvere gli ultimi dubbi di formazione.

12:15

Supercoppa Italiana, 180 paesi collegati

Oltre 180 paesi seguiranno in diretta la finale della Supercoppa Italiana, che per la quinta volta si giocherà in Arabia Saudita: all'Al-Awwal Park di Riyad saranno disputate le due semifinali (Atalanta-Inter e Juventus-Milan) e la finale prevista il 6 gennaio 2025.

12:00

Conceicao: "Milan, non sono un visionario"

"Non sono un visionario, non immagino a che punto saremo fra sei mesi, - ammette il tecnico del Milan Sergio Conceicao - lavoro ogni giorno per avere i risultati, poi si faranno i conti. Io sono felice, facciamo un lavoro fantastico, guadagniamo soldi, siamo conosciuti, siamo fortunati: dobbiamo sfruttare questo talento che Dio ci ha dato per fare bene".

11:45

Maignan: Milan, è ora di rialzarci

“Sappiamo che un cambio in corsa non è mai facile - ammette il portiere Mike Maignan - ma noi siamo concentrati su ciò che chiede il nuovo mister e il nuovo staff per essere pronti il prima possibile. Non mi piace parlare troppo. Ai tifosi posso dire che siamo qui per reagire: conosco i miei compagni, cercheremo di dare il massimo. I risultati non piacciono ai nostri tifosi, ma piacciono ancor meno a noi che abbiamo tante ambizioni. Fonseca? Abbiamo rispetto per lui, abbiamo avuto modo di salutarlo, ma quello che ci siamo detti resta fra noi. Andiamo a giocare una semifinale contro la Juventus, è una sfida importante sia per noi che per il club: dobbiamo fare del nostro meglio".

11:30

Conceicao: "Milan, lavoriamo per un futuro migliore"

"Non darò indicazioni, altrimenti faccio il gioco di Thiago Motta e quindi non voglio favorirlo. Vogliamo lavorare per avere un futuro migliore: non mi interessa di quanto successo in passato, dobbiamo pensare al presente, qui e ora".

11:20

Conceicao esalta il Milan

"Qui in Arabia Saudita siamo stati ricevuti in maniera ottimale, ho trovato una grande ospitalità - ammette Conceicao - la vita è fatta di sfide, io ho lavorato tanto per arrivare fino a qua. Il Milan non è un rischio, essere l'allenatore del Milan è un piacere, un onore, un orgoglio. Sento una grande responsabilità, siamo uno dei club più grandi del mondo, abbiamo tantissimi tifosi e una storia gloriosa alle spalle: avverto il peso di dover difendere questi colori".

11:15

Conceicao: "Lavoriamo ogni giorno, a maggio faremo i conti"

“La Juve è la squadra che ha subito meno gol in campionato, ha tanti giocatori di qualità. Nell'ultima sfida di campionato contro il Milan, ho visto due squadre che avevano paura, avevano più voglia di non perdere che voglia di vincere. Dovremo essere compatti, competitivi, aggressivi. I giocatori tecnici se non si spendono per la squadra non mi servono: la tecnica da sola non basta. Non mi piace fare progetti a lunga scadenza. Lavoriamo ogni giorno per ottenere risultati, poi a maggio faremo i conti”.

11:05

Conceicao: "Mio figlio è un avversario, spero di batterlo"

"La sfida con mio figlio? Non sono per niente emozionato. Lo voglio battere, così come lui vuole battere me. A casa è mio figlio, sul campo è un avversario. Lui pensa allo stesso modo. Domani spero di poter festeggiare ed essere più felice di lui. Apprezzo le sue caratteristiche, è un giocatore di qualità, sia tecniche che nella lettura del gioco. Francisco è un giocatore irriverente, ma qui in Italia può far bene. Il nostro lavoro è quello di cercare di migliorare, il momento non è bello ma possiamo cambiare rotta. Non abbiamo molto tempo per lavorare, ci sono degli infortuni, ma questo non deve essere un alibi. Il risultato che cerchiamo è quello di vincere per andare a giocarci la finale. Nei grandi club, alla fine, contano i risultati".



11:00

Supercoppa, inizia la conferenza di Conceicao

"Ho trovato una squadra umile - afferma il nuovo tecnico rossonero Sergio Conceicao - una squadra che vuole imparare. E questo è molto importante per fare un lavoro di qualità, per essere subito competitivi. Il tempo è poco, ma quando sono arrivato conoscevo già questa situazione. Dobbiamo affrontare questo impegno a testa alta, mancano ancora due allenamenti, dobbiamo capire ciò che è importante per cercare di vincerla".

10:45

Milan sette successi in Supercoppa Italiana

Il Milan ha vinto in sette occasioni la Supercoppa Italiana: la formazione rossonera si è imposta nel 1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011 e 2016.

10:30

Supercoppa, la conferenza di Conceicao

Fra qualche minuto all'Al-Awwal Park arriveranno il tecnico del Milan Sergio Conceicao e il portiere Mike Maignan: la conferenza inizierà in ritardo rispetto all'orario previsto. A seguire ci sarà anche l'incontro con la stampa del tecnico della Juventus Thiago Motta.

10:15

Milan, i convocati di Conceicao

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha convocato 28 giocatori per affrontare gli impegni della Supercoppa Italiana. Oltre a Florenzi, sono indisponibili anche Okafor e Chukwueze. Ecco la lista dei convocati; Portieri: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani. Difensori: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi. Centrocampisti: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos. Attaccanti: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè

10:00

Conceicao, la sfida del cuore

Incrocio speciale per il nuovo tecnico del Milan Sergio Conceicao che nella semifinale della Supercoppa Italiana in programma venerdì a Riyad contro la Juventus avrà modo di sfidare il proprio figlio Francisco Conceicao, già allenato in passato ai tempi del Porto: per i due sarà una sfida del cuore.

9:45

Milan, il contratto di Conceicao

L’allenatore portoghese è chiamato a risollevare le sorti della squadra rossonera: l’ottavo posto in campionato ha spinto la dirigenza del Milan a sollevare dall’incarico Paulo Fonseca. Sergio Conceicao ha firmato un contratto di un anno e mezzo, ma con una clausola che consente al club di rescindere unilateralmente l’accordo entro i primi sei mesi.

Riyad, Arabia Saudita