Conceicao, la battuta in diretta fa ridere la sala stampa: "Sei juventino vero?"

Sergio Conceicao è pronto per la prima finale sulla panchina del Milan. E pazienza se ha ancora un po' di febbre a debilitarlo. Almeno dialetticamente l'allenatore rossonero è in formissima, decisamente brillante. Evidentemente dopo che, anche con le sue intuizioni, ha ribaltato la semifinale contro la Juventus c'è più fiducia. Guai, però, a parlargli solo di fortuna, come dimostra un botta e risposta con un cronista in un mix di inglese e italiano.

Conceicao, la battuta sulla semifinale contro la Juve fa ridere la sala stampa

Nella conferenza stampa alla vigilia della finale, un giornalista non italiano, in inglese, ha chiesto a Conceicao se fosse stato solo fortunato contro la Juventus. L'ex Porto ha risposto così: "Fortunato? La fortuna arrivi se lavori e ti crei le cose. È come quando giochi al lotto: sei fortunato se vinci, ma la fortuna te la crei se esci di casa e giochi. Noi dobbiamo avere fame e cattiveria, poi se arriva la fortuna meglio". Dopo questa frase si ferma, ci ripensa un attimo e dice: "Sei dispiaciuto vero? Sei juventino?". Tutta la sala stampa scoppia a ridere, e il giornalista risponde "sì sì lo so". Nonostante 39 di febbre, Conceicao si dimostra in formissima verso la sua prima finale rossonera. E anche se "l'Inter ha avuto un giorno di riposo più di noi e noi abbiamo 4-5 non al top" è pronto a giocarsela.