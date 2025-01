Milan, il prezzo del libro è pazzesco: quanto costa e il paragone con Federer

Compiuti i 125 anni di vita nello scorso dicembre, il Milan ha celebrato il proprio compleanno con un libro speciale, dedicato alla storia del club e della squadra rossonera, fondata nel 1899. Pubblicato con la casa editrice Assouline, specializzata nelle edizioni di lusso, il volume si trova in vendita anche a Riyad, dove si sta giocando la Supercoppa Italiana, all'incredibile prezzo di 1.713 euro. All'interno del libro rossonero, dal maxi formato di 41x48 cm, ci sono 150 foto storiche in 220 pagine. Al confronto impallidisce lo speciale volume, della stessa casa editrice, dedicato a Roger Federer: 336 pagine e oltre 500 foto della leggenda del tennis in un formato un po' più piccolo (25 x 33cm) al prezzo di soli 147 euro.