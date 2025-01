Immenso Super Milan, fantastica rimonta. Il coraggio di Conceiçao stende l'Inter

A Riyad l' Inter ha visto il Diavolo e ha capitolato, subendo una clamorosa rimonta che ha consegnato al Milan la Supercoppa della Serie A , l' ottava della sua storia , nonché il cinquantesimo trofeo nei 125 anni dell'epopea rossonera (a 124 anni di distanza dal primo scudetto) e il primo alloro della gestione Gerry Cardinale, poiché il diciannovesimo tricolore era arrivato quando RedBird non ne era ancora ufficialmente proprietario. Ora, nella sala dei trionfi a Casa Milan , l'ultimo conquistato il 6 gennaio 2024 si allinea a 19 scudetti, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe delle Coppe, 5 Coppe Italia. In Arabia Saudita, l' impresa dei rossoneri è stata fantastica, in capo a un derby giocato ad altissimo livello dall'una e dall'altra parte. In vantaggio per 2-0, grazie al micidiale uno-due piazzato da Lautaro e Taremi a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, i Campioni d'Italia erano convinti di avere in mano la partita.

Milan, il coraggio di Conceiçao

Non avevano fatto i conti con il coraggio di Sergio Conceiçao che, alla seconda partita in panchina, ha firmato la seconda rimonta in tre giorni diventando il primo allenatore del Milan a vincere una coppa in 180 minuti più il recupero. Dopo avere eliminato la Juve il 3 gennaio, il 6 si è ripetuto con l'Inter, sconfitta nel secondo derby di fila, a tre mesi e mezzo di distanza dal primo ko, subito in campionato il 22 settembre scorso. Nello stadio di Cristiano Ronaldo, davanti a Pioli, l'uomo dello scudetto 2022, sotto di due a zero, il successore di Fonseca ha letteralmente trasfigurato il Diavolo. Lo hanno assecondato i veterani: la punizione di Theo ne ha esaltato la prova, degna dei tempi d'oro del vicecampione del mondo; Pulisic, al decimo centro stagionale, ha ribadito di essere assieme a Reijnders il miglior rossonero dall'inizio della stagione. E poi, Leao: subentrato al 50' al posto di Jimenez, il portoghese è stato un'autentica iradiddio in ogni iniziativa intrapresa con il piglio del campione che è in lui. Un'autentica spina nel fianco della difesa di Inzaghi che dal 4-4 interno con la Juve (27 ottobre) non incassava almeno 3 gol in una partita. Non è stato un caso: proprio Leao ha imbeccato Abraham per il 3-2 che ha fatto impazzire i milanisti, indicati come nettamente sfavoriti dai pronostici della vigilia.

Milan supercampione: è qui che risiede la bellezza del calcio

Ma un derby, si sa, è sempre un derby e Conceiçao stavolta ha fatto bingo contro l'Inter, lui che da allenatore del Porto aveva già fatto vedere i sorci verdi a Inzaghi nella Champions 2022/2023, contendendogli sino all'ultimo la qualificazione ai quarti di finale. Leao, Loftus-Cheek, Abraham, Morata e Pulisic: tutti insieme per caricare a testa bassa un'Inter smarrita e sorpresa dall'arrembaggio degli Indiavolati. Come ha schiettamente annotato Lautaro dopo la sconfita, sul 2-0 i nerazzurri hanno smesso di giocare. A quindici minuti dalla fine, Inzaghi poteva ancora vincere la sesta Supercoppa della carriera. Ha perso la sua terza finale, galeotti anche i cambi non premianti (Asllani e Darmian) e perché, davvero, le partite non finiscono mai. Qui risiede la straordinaria bellezza del calcio.