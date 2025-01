Rabbia Conceiçao: “Il primo tempo più brutto da quando sono allenatore”

MILANO - Sergio Conceicao deluso al termine del match pareggiato a San Siro contro il Cagliari (1-1) , valido per la 20ª giornata di Serie A e seguito al recente trionfo dei rossoneri in Supercoppa a Riyad, con la vittoria con la Juve prima e quella nel derby contro l'Inter in finale.

Conceicao deluso dopo Milan-Cagliari

"Mi aspettavo molto di più sotto tutti io punti di vista - ha detto il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della partita contro i sardi -. Alleno da 13 anni e forse questo è stato il primo tempo peggiore della mia carriera, loro si sono chiusi e davano propria profondità ma era compito nostro trovare le soluzioni e fare quello che avevamo prepato. Nella ripresa abbiamo fatto tanti tiri e loro hanno perso tanto tempo e l'arbitro doveva dare più recupero. Non sono giustificazioni come non lo è la stanchezza per la Supercoppa, ma sono cose che registro e che voglio dire. C'è stato un calo, un po' di testa e un po' fisico, ma pareggiare è come una sconfitta perché perdiamo dei punti. Dobbiamo migliorare e lavorare".

La nuova disciplina imposta al gruppo

Conceicao parla poi degli attaccanti del suo Milan: "Sono altruisti e questo mi piace, ma spesso cercano cose troppo difficili o giocate magiche. Il calcio è semplice e a volta basta fare le cose semplici". Sulla nuova disciplina che ha imposto al gruppo, Conceicao spiega questo: "Sono stato sempre così e se mi hanno chiamato a metà stagione evidentemente qualcosa non andava. Rispettare certi orari o concentrarsi sul lavoro serve per migliorare, se siamo esigenti durante l'allenamento lo saremo poi anche in partita".

