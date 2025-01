Milan, basta paura per Theo Hernandez: la compagna incinta sta bene e lascia l'ospedale

Sospiro di sollievo per Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli. Oggi l'influencer ha fatto sapere via Instagram che può lasciare l'ospedale e che la gravidanza (aspettano il secondo figlio, una bambina) procede nel migliore dei modi: "Dopo giorni infiniti di ricovero possiamo lasciare l'ospedale. Posso solo dire grazie a tutti i ragazzi e le ragazze super in gamba del reparto ostetricia dell'ospedale di Busto A. Grazie davvero per avermi coccolata come ogni mamma in arrivo al reparto. È stato belli finalmente vedere persone giovani e con passione. Io e BabyC stiamo bene, lei alla grande. Diciamo che quella messa male era la mamma. Vi abbraccio, che bello uscire di qui".