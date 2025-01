Morata ammonito salta Juve-Milan, social spaccati: "Non voleva tornare a Torino"

Ammonizione pesante per Alvaro Morata , che sarà costretto a saltare per squalifica la sfida tra Juventus e Milan , in programma sabato 18 gennaio alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, in occasione della 21esima giornata del campionato di Serie A.

Morata squalificato per Juve-Milan

Alvaro Morata paga a caro prezzo il giallo estratto dall'arbitro Manganiello al minuto 20 del primo tempo di Como-Milan, sul parziale di 0-0. Brutto intervento in mezzo al campo del centravanti spagnolo, entrato in gioco pericoloso su Diao. Era diffidato, salterà per squalifica la super sfida con la Juve di Thiago Motta, in scena in quella che è stata per anni la sua casa. A nulla son servite le proteste che hanno seguito il fischio del direttore di gara. Sui social, intanto, già impazza l'hastag #Morata, con alcuni tifosi che hanno persino accusato l'ex Real Madrid di non voler tornare a Torino contro i bianconeri: "Morata cuore bianconero, si fa squalificare per saltare Juve-Milan", si legge su X.