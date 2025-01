Conceição e lo sfogo prima di Como-Milan: "Vi spiego perché e chiedo scusa"

Sergio Conceição è tornato sullo sfogo nel pre-partita di Como-Milan al termine del match al Sinigaglia. In diretta a Dazn ha spiegato: "Sono bollente, vivo così la partita, in una maniera appassionata. Scusate perché non sono abituato a fare le interviste prima delle partite, nonostante faccio l'allenatore da tredici anni. Ho tante cose per la testa. Non parlo neppure con la famiglia da tre ore prima della partita. Ma qui ci sono altre regole, mi devo abituare. Quelli della società devono parlare di più e io di meno prima della partita. Sono nervoso, già dentro la partita. Scusate, scusate, scusate".

Conceição sul Como: "Bella squadra, allenatore bravo"

Conceição ha poi aggiunto: "Il Como è una bella squadra, allenata da un bravo allenatore, non è facile giocare le partite qui. Non possiamo permettere tanto agli avversari, dobbiamo essere più solidi e aggressivi. Dobbiamo essere più presenti. Altrimenti non vinciamo le partite o prendiamo sempre gol. Non possiamo permettere agli avversari di avere tante occasioni da gol, siamo il Milan".

"Dobbiamo migliorare tanto, l'atteggiamento dipende dai giocatori"

Poco prima, in diretta su Sky, il tecnico portoghese aveva dichiarato: "C'è sempre una bella reazione, una bella atmosfera, ma dobbiamo migliorare tanto. Giochiamo contro avversari che hanno qualità. Nel secondo tempo, dopo aver preso il gol, le cose sono andate meglio. Dobbiamo essere più solidi. Non è possibile che se gli avversari accelerano si trovano davanti alla nostra area. Bisogna lavorare su cose che per me sono la base del calcio. La solidità sta, innanzitutto, nel non prendere gol".

"Secondo me c'è tanto da tirare fuori da questi ragazzi a livello di gioco. Il carattere c'è, possiamo migliorare a livello fisico, tattico e tecnico. A livello di atteggiamento posso parlargli due ore, ma se non ci mettono del loro è difficile".

Conceição, il Milan e gli infortuni: "Sostituzione Morata a scopo precauzionale"

Chiusura sugli infortuni "Ci sono dei fastidi muscolari, stiamo valutando ciò che è stato fatto prima del mio arrivo. Ho tolto anche Morata all'intervallo a scopo precauzionale (a poi precisato a Dazn). C'è tanto lavoro da fare".