Milan, scegliere senza fare altri danni

Il primo effetto concreto al cambio avvenuto in queste ore è rappresentato dalla diversa destinazione a proposito di Tomori: con Fonseca alla guida di Milanello si sarebbe già trasferito a Torino per fare ditta con Kalulu risolvendo il secondo problema della Juve; l’arrivo di Conceiçao e l’utilizzo immediato, ha fatto cambiare idea all’inglese ma non ancora al club che probabilmente avrebbe volentieri incassato la cifra proposta da Giuntoli (sui 30 milioni complessivamente) da destinare magari a una riserva di cassa per rendere meno traumatico nel bilancio prossimo l’eventuale mancata partecipazione alla Champions League. Se nelle prossime ore si presentasse un esponente della Premier League, la posizione di Tomori potrebbe essere rivista.

Al netto delle molteplici norme che regolano l’attuale mercato (formazione delle liste, limite ai cambi da utilizzare in Champions), il tema di fondo per il Milan di queste ore tormentate è ancora una volta uno: attenzione a cambiare nella ricerca di migliorare ottenendo il risultato opposto. Non è un rischio così remoto visti i precedenti estivi. Basta dare un’occhiata al traffico tra nuovi arrivi e partenze di alcuni storici club inglesi (Manchester United, Chelsea) per cogliere il senso della segnalazione. I ritocchi al mercato estivo, riconoscendo indirettamente gli errori commessi, devono essere pochi e mirati. Il primo è sotto gli occhi di tutti: Walker al posto di Emerson Royal ha questo effetto e lo capiremo già dalla sfida di domenica col Parma. Le ricerche di altre due pedine (un centrocampista e un attaccante) da affidare al tecnico portoghese devono avere lo stesso plus valore. Solo così il mercato di gennaio può diventare una risorsa e dare una spinta alla rincorsa, improbabile al momento, verso un posto in Champions. A Gerry Cardinale, se anche questa occasione di rimediare agli errori commessi dovesse fallire, non rimarrebbe che trarne le conseguenze inevitabili.